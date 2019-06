Avete mai visto il fratello minore di Brad Pitt?

Brad Pitt, l'attore hollywoodiano considerato un sex symbol in tutto il mondo, ha un fratello minore, altrettanto affascinante, che si chiama Douglas.

Doug (così lo chiamano in famiglia), ha 52 anni, cioè 3 meno del suo celebre fratello, ed è sposato da ben 28 anni con Lisa (da cui ha avuto 3 figli).

Nella vita ha scelto un percorso completamente diverso da Brad: si è laureato alla Missouri State University nel 1990, ha fondato una società informatica e oggi è a capo della Pitt Development Group, una società immobiliare.

Oltre ad essere un imprenditore, Doug è anche un filantropo: infatti ha fondato la charity Care to Learn, per sostenere la cultura nelle comunità disagiate, ed è un attivo ambasciatore UNICEF.

Accanto agli impegni più "seri" e professionali, però, Doug si diverte anche ad imitare suo fratello. Visto che, come ha dichiarato lui stesso, "lo scambiano per suo fratello almeno 3 volte ogni settimana", ha deciso di sfruttare la somiglianza accettando un ruolo in una parodia pubblicitaria della birra Missouri’s Mother’s Brewing Company.

Doug ha interpretato il ruolo di David Mills nella parodia di Se7en.

Oltre all'aspetto divertente, però, questa scelta si pone anche un altro obiettivo più importante: infatti parte del ricavato sarà devoluto alla sua associazione benefica.

(Credits photo: Instagram/usacelebritynews)