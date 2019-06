Belen Rodriguez a seno nudo in uno shooting super bollente

Uno shooting fotografico che si trasforma in un video virale, che lascia tutti a bocca aperta. Questo è il potere di Belen Rodriguez, che sconvolge - letteralmente - tutti. E sempre. La soubrette argentina ha, infatti, condiviso una Stories su Instagram dell'ultimo servizio di cui è stata protagonista. L'obiettivo la riprende più ammiccante e sensuale che mai mentre posa davanti ai fotografi. A cingere le sue forme perfette, una semplicissima maglia a rete di colore oro, dalla quale fanno capolino i seni. Questo dettaglio ai suoi ammiratori non è di certo passato inosservato.

Boom di visite e anche qualche svenimento (presumiamo)... perché Belen così è ancora più bella. Il suo sguardo, sempre provocatore con un pizzico di ingenuità, fa tanto femme fatale e i fan impazziscono. Cadono ai suoi piedi, non si ricordano più come si chiamano e fanno fatica a riconoscere padre e madre.

Più Belen posta foto e video, più il suo pubblico va in visibilio. Ogni aspetto della sua vita privata è sempre sotto le luci dei riflettori... proprio come le sua gambe chilometriche! Nel frattempo lei si gode infiniti momenti di amore con il suo Stefano. Secondo le ultimi indiscrezioni, i due avrebbero deciso di risposarsi, e la data sarebbe stata fissata per settembre, il 20 più precisamente.