Facebook chiude con Huawei e vieta le app pre-installate

Dopo Google e Microsoft, anche Facebook fa la sua mossa e chiude le collaborazioni con Huawei per effetto dell'ordine esecutivo dell'amministrazione Trump, che aveva individuato nell'azienda cinese una minaccia per la sicurezza del Paese.

In particolare nel caso di Facebook la fine delle collaborazioni comporta il divieto di preinstallare tutte le app di casa Zuckerberg e cioè: Facebook, Instagram e WhatsApp. A riportare la notizia è stato Reuters, agenzia di stampa britannica.

Questo provvedimento, però, pur comportando un danno di immagine, in termini pratici avrà solo conseguenze lievi, dal momento che queste stesse app possono essere comunque scaricate dal Google Play Store (almeno fino al termine della licenza temporanea di 90 giorni).

Intanto l'azienda cinese, consapevole di quanto sta accadendo, sta correndo ai ripari rivolgendo il suo interesse verso la Russia: Huawei avrebbe infatti già siglato un accordo con il colosso Mts per portare la tecnologia 5G nel Paese.

Anche per quanto riguarda il bando di Google, l'azienda cinese sta lavorando alacremente per lanciare entro la fine del 2019 una versione open source di Android, grazie alla quale sarà indipendente dalle applicazioni USA.

Resta però da vedere come la prenderanno gli utenti che scegliendo Huawei, avranno certamente a disposizione un software come Android ed una tecnologia evoluta, ma non potranno più accedere alle App che al momento vanno per la maggiore.