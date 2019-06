Si scrive il numero del biglietto sulla fronte per dormire in treno: “Così il controllore non mi sveglia”

È capitato a tutti di addormentarsi sul treno e di svegliarsi poi di soprassalto nel sentire la voce del controllore che chiede i biglietti. Un imprenditore ha avuto un’idea davvero molto curiosa per riuscire a evitare che il suo sonno venisse interrotto all’improvviso.

Si chiama Alessandro Pipero e su Instagram ha postato una sua foto che lo ritrae con un codice scritto sulla fronte: si tratta proprio del codice del biglietto che l’uomo ha deciso di mostrare in questo modo proprio per poter dormire indisturbato durante il suo viaggio in treno. “Così il controllore non mi sveglia”, ha spiegato nel post che ha fatto il giro del web.

In tanti hanno apprezzato la sua idea: “Geniale”, “Sei un mito”, “Idolo”, gli hanno scritto in tanti, anche se qualcun altro gli ha fatto notare che forse non serviva arrivare a tanto, bastava lasciare il biglietto sul tavolino.