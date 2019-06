Nadia Toffa spegne 40 candeline: ecco il bilancio della sua vita

Nadia Toffa festeggia il suo compleanno! Quest'anno per la conduttrice de Le Iene le candeline sono 40.

Un numero importante che, solitamente, induce a fare un bilancio della propria vita. Nadia non si tira indietro e, così come ha sempre condiviso tutto (gioie e dolori) con i suoi follower, condivide anche questo traguardo e le riflessioni che comporta.

La Toffa condivide una foto su Instagram che la ritrae con il suo inconfondibile e immancabile sorriso, mentre con entrambe le mani mima il segno della "vittoria" (che è anche un 4... che sta per 40). Nella didascalia la conduttrice scrive: "Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni...ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore".

La foto in poche ore ha raccolto oltre 100mila like e 12mila commenti.

Nadia sta continuando a lottare contro il cancro con la tenacia e la positività che la contraddistinguono. Sono tantissimi i follower che ogni giorno attendono i suoi aggiornamenti. Recentemente, dopo aver abbandonato la parrucca ed essere tornata in onda, ha dichiarato: “Non voglio dire che sia guarita, ma è un bel segnale”.

Buon compleanno, Nadia!