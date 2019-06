Giulia De Lellis: “Io e Andrea Iannone non siamo ancora fidanzati”

Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di Giulia De Lellis perché le è stato attribuito un nuovo fidanzato: si tratta di Andrea Iannone, il pilota della MotoGP ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ad alimentare il pettegolezzo lanciato da alcuni siti di gossip sarebbero stati due scatti pubblicati dalla De Lellis e da Iannone nelle rispettive story di Instagram, foto che li avrebbero ritratti nello stesso luogo, a Lugano, dove tra l’altro il pilota ha una casa di proprietà.

I diretti interessati al momento non hanno ancora confermato nulla. Come riporta Spy, però, nei giorni scorsi Giulia è stata intercettata da un gruppo di fan in una discoteca di Latina e, pressata dalle insistenti domande, alla fine l’influencer pare abbia risposto così: “Giuro che io e Andrea Iannone non siamo ancora fidanzati”.

Utilizzando la parola “ancora”, dunque, la showgirl ha lasciato aperta una possibilità: con quella risposta probabilmente voleva dire che in questo momento si stanno frequentando ma che è ancora presto per parlare di una relazione vera e propria. Del resto, sarebbe comprensibile visto il recente passato sentimentale di Giulia: pochi mesi fa, infatti, si era parlato di un possibile ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante; in seguito, all’influencer è stata attribuita anche una relazione con il cantante Irama, rapporto che però sarebbe ormai finito. Che sia davvero Andrea Iannone il futuro fidanzato di Giulia? Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le parole di lei lasciano aperto uno spiraglio per il loro presunto amore.