Fanno un gioco erotico con una pistola carica: morta una 24enne

A Valrico, in Florida, si è consumata una tragedia per colpa di un gioco erotico finito male: la 24enne Paloma Williams ha perso la vita mentre si trovava in compagnia del suo amante, Andrew Charles Shinault di 23 anni, perché avevano deciso di utilizzare una pistola carica per “gratificazione ed eccitazione sessuale” ma dall’arma è poi partito per sbaglio il colpo che ha ferito a morte la ragazza.

A sparare è stato proprio il suo amante che, secondo una prima ricostruzione, si trovava seduto a bordo del letto mentre Paloma “era tra le sue gambe” ed è proprio in quel momento che sarebbe partito il colpo fatale. Secondo il racconto del 23enne, i due amanti per giocare si erano “sfregati” la pistola addosso e alla fine il grilletto è stato premuto accidentalmente.

Il giovane ha chiamato subito i genitori per chiedere aiuto e portare Paloma all’ospedale, dove è morta poco dopo. I due si frequentavano solo da poche settimane; il ragazzo ha raccontato che durante il gioco erotico erano entrambi sotto effetto di droghe: Andrew aveva assunto metanfetamina due ore prima dell’incidente, mentre lei pare fosse sotto l’effetto di fentanil, un potente oppioide. Il 23enne è stato accusato di omicidio colposo anche se lui si è difeso dicendo che forse è stata Paloma a disattivare la sicura dell’arma inavvertitamente, durante il loro folle gioco erotico.