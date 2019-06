A Milano si potrà nuotare sotto la Super-luna (anche di notte!)

Si tratta di una enorme installazione di sette metri di diametro che riproduce le fattezze del nostro satellite: si chiama Museum of the Moon ed è un progetto dell'artista britannico Luke Jerram.

L'artista porta in giro per il mondo la sua luna. Dopo essere stata esposta in tanti Paesi, dalla Francia all'India, dal Regno Unito alla Cina, in spazi aperti e chiusi, dal 15 al 23 giugno sarà la Piscina Cozzi di Milano ad ospitare la mega installazione.

L'installazione nella super-luna sulla piscina Cozzi offrirà agli ospiti una esperienza molto suggestiva: non solo sarà possibile nuotare di giorno sotto la luna, ma nelle due notti bianche del 15 e del 22 giugno si potrà nuotare anche di notte, fino alle 04:00.

È proprio di notte, infatti, che l'installazione, sospesa sulla vasca principale, diventa particolarmente suggestiva e capace di regalare grandi emozioni perché "sembra vera". Inoltre il riverbero nell'acqua della vasca regalerà emozioni ancora più forti.

(Credits photo: thetimes.co.uk)