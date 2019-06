Mamma delfino tiene a galla il cucciolo morto: le immagini sono strazianti

Una femmina di delfino tenta in ogni modo di tenere a galla il suo cucciolo morto per non farlo affondare in acqua.

Nonostante per il cucciolo non ci siano più speranze, la mamma non si arrende e continua a spingerlo verso la superficie, probabilmente sperando che cominci a nuotare.

La scena straziante è stata ripresa in Florida ed è stata condivisa dalla See Trhough Canoe, un'azienda di canoe e kayak.

L'autore del post specifica che non lo si può stabilire con certezza senza esaminare il corpicino del piccolo, ma probabilmente il cucciolo di delfino è stato investito da una imbarcazione.

L'obiettivo della condivisione è quindi quello di sensibilizzare le persone a fare più attenzione quando si trovano in mare. Qualsiasi azione comporta delle conseguenze.

Mother #dolphin not ready to let go of her dead calf and pushing it through the intracoastal waterway.

It's hard to say for sure without examination, but the calf may have been hit by a boat. Please don't assume that because #dolphins are fast that you won't hit them. #sad pic.twitter.com/Le2MAwvPIB