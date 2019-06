Keanu Reeves non tocca mai le fan che gli chiedono una foto insieme: “Un vero gentiluomo”

La gentilezza di Keanu Reeves ormai è nota a tutti: l’attore, che in questi giorni è al cinema con il terzo capitolo della saga di John Wick, è infatti sempre molto cordiale e disponibile con i fan che incontra, ai quali non nega mai un autografo o una foto insieme.

L’attore di Matrix è insomma noto per la sua grande educazione ma ora alcuni fan hanno notato un altro particolare che forse ad altri è sfuggito: non solo Keanu non rifiuta mai di posare per un selfie, ma quando ciò accade evita sempre di toccare la fan che gli chiede la foto.

Sul gruppo Facebook chiamato “Unprofessional Madman” sono state pubblicate delle foto dell’attore insieme ad alcune ammiratrici: i gestori della community hanno sottolineato, appunto, che in tutte le foto Keanu Reeves, pur posando accanto alle fan per fare la foto, evita sempre di toccarle. In sostanza, le cinge con il braccio come se le abbracciasse, ma la sua mano rimane sempre aperta e sospesa in aria, senza mai posarsi sui loro fianchi.

Insomma, ancora una volta l’attore dimostra di essere un vero gentiluomo e questa sua particolarità è veramente molto apprezzata dai fan: “Keanu è un dono di Dio”, ha scritto qualcuno tra i commenti. “È troppo puro per questo mondo”, ha scritto qualcun altro. “Una ragione in più per lodare quest’uomo”, questo è un altro dei tantissimi elogi rivolti verso la star di Hollywood.

Qualcuno, però, sospetta che dietro questo gesto galante, in realtà, potrebbe nascondersi un’abile strategia: “Forse Keanu sa che potrebbe esser preso di mira dalle femministe”, ha fatto notare qualcuno, oppure, chissà, magari teme delle accuse di molestie, cosa non rara purtroppo nello showbiz. Ad ogni modo, per qualsiasi motivo lo faccia, il suo comportamento è degno di lode, se non altro perché è rispettoso nei confronti delle persone che incontra.

Come dichiarato da lui stesso in una recente intervista, Keanu Reeves conduce una vita molto ritirata e non ama stare sotto i riflettori; nel suo passato ha dovuto affrontare momenti di grande difficoltà, dall’abbandono del padre fino ai numerosi lutti che lo hanno segnato, come quello di un amico conosciuto sul set, del figlio che aspettava e della sua compagna. Inoltre la sorella alla quale è legatissimo è purtroppo affetta da leucemia. Nonostante tutti i problemi che ha dovuto affrontare e che sta in parte ancora affrontando, Keanu non nega mai un sorriso a nessuno e probabilmente è proprio questo che lo rende unico.