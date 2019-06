Jesolo, troppi esibizionisti e sesso libero: arrivano le "pattuglie dell'amore"

La Laguna del Mort è un tratto di arenile veneto (tra Jesolo ed Eraclea) piuttosto isolato e difficile da raggiungere.

Questo luogo è noto per le bellezze naturalistiche ma anche perché, essendo al riparo da occhi indiscreti, è diventato una meta molto amata dai naturisti.

Col tempo, però, le cose sono un po' sfuggite di mano e oggi questa lingua di terra è praticamente in balia di esibizionisti e scambisti, dove non è affatto difficile imbattersi in turisti focosi che consumano orge e rapporti sessuali, incuranti degli altri (famiglie comprese) che hanno solo voglia di prendere un po' di sole integrale, in maniera più discreta.

Proprio per arginare questo fenomeno, il sindaco di Jesolo ha deciso di utilizzare le maniere forti. Da qui è nata l'idea di organizzare delle "pattuglie dell'amore".

Si tratta di pattuglie di vigili e volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che si aggireranno per tutta l'estate nella laguna, tra cespugli e pini, per individuare e sanzionare severamente chi esagera.

Riusciranno queste pattuglie a contenere i bollenti spiriti dei turisti più focosi?