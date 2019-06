Testa di lupo gigante di 40mila anni fa riemerge dai ghiacciai: le foto

A riportare la notizia dell'eccezionale ritrovamento avvenuto nel distretto della Jacuzia, in Siberia, è stato il sito The Siberian Times, che ha anche mostrato una serie di immagini che testimoniano la grandezza della testa dell'animale.

Secondo il gruppo di studiosi giapponesi che hanno preso in consegna il reperto per studiarlo più a fondo, si tratterebbe di un gigantesco lupo del Pleistocene, cioè vissuto circa 40.000 anni fa. Per ora sono state fatte soltanto le prime valutazioni. Da queste emerge che la testa, ancora dotata di un folto pelo e possenti zanne rimaste praticamente intatte, appartiene ad un esemplare adulto che, al momento della morte, aveva tra i 2 e i 4 anni.

Il DNA del lupo sarà invece analizzato dal Museo di Storia Naturale svedese.

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

Sensational find of head of the beast with its brain intact, preserved since prehistoric times in permafrost.https://t.co/w4FoRB16Ur pic.twitter.com/8QbthEfay1