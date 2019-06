Angelina Jolie magrissima preoccupa i fan: "non mangia più"

Angelina Jolie ha recentemente fatto visita al campo profughi al confine tra Colombia e Venezuela in qualità di rappresentante dell'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati (UNHCR).

L'attrice si è aggirata tra le tantissime persone rimaste senza casa a causa della disastrosa crisi finanziaria e politica che ha messo in ginocchio il loro Paese.

Le immagini dell'ex protagonista di Tomb Rider, che per l'occasione indossava una tunica con la sigla dell'organizzazione, hanno fatto il giro del web e sollevato la preoccupazione di tantissimi fan per le sue condizioni di salute.

L'attrice, infatti, è apparsa magrissima e fisicamente provata, nonostante i sorrisi dispensati.

"We need humanity more than ever, and rational thinking from people who are unafraid to take responsibility and show leadership."



