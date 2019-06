Friends, Jennifer Aniston: "Oggi Ross e Rachel starebbero ancora insieme"

Rachel e Ross di Friends non sono mai andati via dal nostro cuore. Ma neanche da quello di Jennifer Aniston, che in una recente intervista tv ha immaginato il suo personaggio calato nella realtà attuale e ha dichiarato: "Sì, Ross e Rachel starebbero ancora insieme. Assolutamente". E se a dirlo è lei, noi non possiamo fare altro che crederle ciecamente.

La loro, nella sitcom, è stata una relazione strana, fatta di tira e molla, divertente e un po' folle. Una storia d'amore alla fine normale, che ha colpito tutti i telespettatori per la sua naturalezza. E della figlia televisiva cosa dice? "Emma è cresciuta. College? Non ancora. Frequenta il liceo". E piace anche a noi fantasticare e immaginare a come sarebbero oggi Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe. Cosa fanno nella vita? Vivono ancora in appartamento tutti insieme? Frequentano ancora il caffè al Central Park?

Già qualche tempo fa, in un'altra intervista tv, Jennifer si era mostrata entusiasta all'ipotesi di un reboot della serie. E aveva dichiarato che anche i suoi compagni di viaggio sarebbero stati d'accordo. Sono solo idee... ma i fan non smettono di sognare. Chissà cosa accadrà.