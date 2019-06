Facebook pagherà gli utenti per “studiarli”, ecco come

Vi piacerebbe essere pagati per utilizzare Facebook? Presto potrebbe accadere anche in Italia. Il noto social, infatti, ha appena lanciato “Study”, un’app che analizzerà i comportamenti digitali degli utenti iscritti e per farlo li ricompenserà in denaro. Il programma non registrerà password, cronologia, foto e dati sensibili, ma si limiterà a studiare, appunto, le abitudini degli utenti.

Al momento l’app è disponibile solo in America e in India ma presto potrebbe arrivare anche in Europa. Il funzionamento è molto semplice: Facebook chiederà inizialmente agli utenti che decideranno di partecipare all’indagine alcune informazioni personali per classificarli in base ad alcune caratteristiche, come ad esempio la provenienza geografica, il reddito e le abitudini digitali. Una volta istallata sullo smartphone, “Study” inizierà ad analizzare tutte le app presenti sul dispositivo e registrerà il tempo trascorso utilizzandole e cosa viene fatto attraverso di esse.

L’app al momento è disponibile solo per Android, in quanto Apple segue delle politiche sulla privacy molto rigide; gli utenti che si lasceranno monitorare, verranno poi pagati tramite Paypal, ma al momento l’ammontare dei compensi non è ancora stato reso noto. Nel 2018 Facebook aveva già provato ad avviare un progetto simile: si chiamava “Research” ma non ha ottenuto successo perché il funzionamento non era ben chiaro, così è naufragato. La finalità di “Study” è solo quella di migliorare i prodotti Facebook studiando le abitudini delle persone: la società di Zuckerberg assicura che gestirà i dati con la massima trasparenza e che non li rivenderà ad aziende terze.