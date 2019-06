Veterano della 2° Guerra Mondiale riabbraccia il primo amore dopo 75 anni

Cosa c'è di più dolce che rincontrare il primo amore dopo tantissimi anni e dopo che hai perso tutte le speranze? Impossibile? No, perché i sogni a volte si avverano e sono di una dolcezza dirompente. Proprio come questa storia. Il veterano americano della Seconda Guerra Mondiale, Kara Troy Robbins, ha incontrato e riabbracciato la sua Jeanine Ganaye, non la vedeva da 75 anni. I due - lui 98 anni e lei 92 - si erano conosciuti nel 1944 e si erano amati per due mesi. Un amore bellissimo che non avevano dimenticato. L'incontro è avvenuto in Francia - città natale della donna - in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia.

"Ti ho sempre amato Jeanine. Non hai mai lasciato il mio cuore", queste sono state le parole che il soldato ha detto alla sua amata, durante un'intervista tv. Parole bellissime, che ci fanno venire il nodo in gola e le lacrime agli occhi.

La coppia ha potuto riabbracciarsi grazie a un documentario dedicato alla vita dei soldati che, durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno combattuto in Normandia. L'uomo è stato contattato e ha raccontato di una ragazza, dolcissima, conosciuta in quel periodo che avrebbe voluto rincontrare. Le sue speranze erano poche, ma ci ha provato lo stesso. Ecco il miracolo. L'emittente tv si mette alla ricerca di Jeanine e la trova.

L'incontro tra i due è stato bellissimo. Si sono abbracciati e baciati e hanno parlato tantissimo. Hanno ricordato quei momenti, brutti e difficili, ma anche pieni di amore per loro. "Lui era in licenza e cercava qualcuno che gli lavasse i vestiti - ha ricordato la donna - Mia madre accettò di aiutarlo. Si può dire che è stato un amore incipiente. Non potevamo comunicare troppo a causa della lingua, ma stavamo bene insieme. Ogni volta che era libero, veniva da me. Avremmo avuto bisogno di un po’ più di tempo". Poi lui fu richiamato al fronte e non si sono più visti. "Durante la notte, scompare. Portato via da un camion. Ovviamente, ero molto triste, mi sarebbe piaciuto che dopo la guerra non tornasse in America. Quando si sta bene insieme, è davvero difficile lasciarsi".

Per anni entrambi hanno sognato di rincontrarsi. Lei sperava che lui si trasferisse in Francia e aveva anche iniziato a studiare l'inglese per comunicare al meglio. La vita, però, a volte fa brutti scherzi. Ora che si sono ritrovati e che sono entrambi vedovi, si sono promessi di rivedersi presto fuori dalle telecamere. Quando due persone sono destinate a stare insieme, niente e nessuno può dividerli.