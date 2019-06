Melita Toniolo mostra un lato B da urlo e svela il suo segreto

Melita Toniolo ha postato sul suo account Instagram una foto bollente che ha letteralmente infiammato i follower.

La sexy ex gieffina e showgirl, infatti, pur essendo in vacanza in Grecia, non dimentica di aggiornare i suoi fan e lo fa con una foto che mette in mostra il suo lato B assolutamente perfetto.

La Toniolo, considerata una sex symbol per tanti italiani, anche grazie ai calendari per cui ha posato tra il 2007 e il 2008, non ha mai nascosto il suo fisico statuario... che, a quanto pare, non è cambiato affatto dalle sue prime apparizioni in TV!

In poco tempo il post ha ottenuto oltre 45mila like e tantissimi complimenti. Ma non solo. Qualcuno le ha anche chiesto quale sia il suo segreto, scrivendo: «Svelaci il tuo segreto per avere un sedere così rotondo, anche noi lo vogliamo uguale!»

Melita non se lo è fatto chiedere due volte e ha risposto alla domanda. Ma, a sorpresa, non ha parlato né di fitness né di diete ferree.

La Toniolo rivela: «Non mi alleno da 6 mesi ma va bene uguale, è costituzione… che per molti è un termine sconosciuto, ma è così. Se vedi mia mamma ha 68 anni ma il c**o alto come 20 anni fa!».

Dunque, tutto merito di Madre Natura?

