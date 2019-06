Enzo Paolo Turchi si sfoga: "Prendo solo 720 euro al mese di pensione, da fame"

"Prendo solo 720 euro al mese di pensione, una cifra da fame". È con queste parole che Enzo Paolo Turchi, famoso ballerino degli anni '80, nonché marito di Carmen Russo, racconta a tutti la situazione economica nella quale versa. Sono molti i personaggi famosi che si trovano in difficoltà dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo. Enzo Paolo è uno di questi e si sfoga in un'intervista tv.

Se nel tempo non sei riuscito a mettere qualcosa da parte, purtroppo, il mondo patinato della televisione non ti dà nessuna garanzia. Tanti anni di successi, e per vivere oggi bisogna lottare ogni giorno. Questa è la stessa cosa che pensa il ballerino. E pensa anche che gli inizi della sua carriera siano stati uguali alla sua fine. "Ho iniziato a lavorare nel dopoguerra, quando a casa mia non c’era la luce. A 8 anni lavoravo: guadagnavo 20 lire al giorno, andavo a fare le pulizie per diplomarmi al San Carlo di Napoli come danzatore di danza classica". Il successo per lui è arrivato dal basso, con forza di volontà e tanta determinazione. Poi la fama e la vita bellissima, una carriera costruita grazie al suo talento e condivisa con sua moglie Carmen. E ora un'altra volta in basso, dopo 50 anni di lavoro.

"Un ballerino che gli ultimi anni non è in piena forma lavora meno - ha dichiarato Enzo Paolo - insegna e fa altro, non è che si lavorava 365 giorni all’anno perché facevi un programma 2 mesi poi gli altri 2 mesi studiavi per tenerti in allenamento per poi fare l’audizione per un altro programma".

Questa è una storia comune a tanti personaggi famosi, che oggi dicono di trovarsi in difficoltà. Qualche tempo fa era successo a Sandra Milo e ora a lui. "Io ringrazio che riesco a insegnare, lavoro ancora, però dei miei colleghi prendono 500 euro di pensione e non ce la si fa […] Purtroppo siamo tutti messi male e non c’è via di scampo, non si sa a chi rivolgersi", ha concluso il ballerino.