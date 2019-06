Lapo Elkann innamorato: ecco chi è la nuova fiamma

Lapo Elkann è di nuovo innamorato. O almeno così dice il settimanale "Chi". Il rampollo di casa Agnelli è stato, infatti, paparazzato in atteggiamenti intimi con una bellissima ragazza. È un nuovo amore? O si tratta solo di un flirt passeggero? La ragazza in questione è Tanya Frolova, modella russa di 26 anni, e dalle foto sembra che sia molto presa. Ma anche lui. Baci appassionati e abbracci teneri si sprecano.

La coppia è stata fotografata in questi giorni tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Una piccola vacanza, ospitati sulla barca dell'ex pilota Eddie Irvine, che potrebbe segnare l'inizio del primo gossip amoroso di questa estate. E se queste sono le premesse, sappiamo già che sarà bollente.

Il 42enne ha più volte espresso il desiderio di fare una famiglia, di avere dei figli, sta solo aspettando la donna giusta. Sarà Tanya? Riuscirà la modella a farlo capitolare? Lapo non è certo un campione di storie d'amore durature. Nel tempo, infatti, ne abbiamo viste di donzelle al suo fianco. Ognuna di queste sembrava perfetta, ma poi la storia finiva come un fuoco di paglia. Una vita vissuta al limite, non ha certo favorito l'incontro dell'amore vero.

Se la relazione tra due continuerà lo scopriremo solo con il tempo. Una cosa però è certa: ora sembrano molto affiatati e complici, e si stanno godendo questo momento con intensa passione. Incrociamo le dita.