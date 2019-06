Giocatrice di poker russa morta folgorata da una scossa elettrica

Liliya Novikova aveva 26 anni e nel suo paese era considerata la più sexy giocatrice di poker della Russia. Ieri, purtroppo, la ragazza è stata trovata senza vita nel bagno della sua casa a Kutuzovsky Prospekt, un quartiere residenziale di lusso di Mosca, dove viveva da sola.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e soprattutto dei media del settore, in cui Liliya era molto nota. Laureata in ingegneria, la ragazza aveva infatti scelto di rifiutare molte offerte di lavoro per dedicarsi alla sua redditizia carriera nel mondo del poker.

Secondo le prime ricostruzioni i genitori della ragazza, preoccupati per le numerose telefonate senza risposta, avevano allertato la vicina di casa chiedendole di verificare le condizioni della ragazza. Sarebbe stata proprio la vicina a scoprire il corpo senza vita della giovane e a sollecitare l'intervento dei soccorsi, ormai inutili.

Il Mirror riporta che, secondo le prime analisi sul cadavere, a causare la morte della ragazza sarebbe stato un terribile shock elettrico. La ragazza, al momento dell'incidente, si trovava in bagno e stava caricando lo smartphone e un altro dispositivo, probabilmente difettoso.

Il portavoce del comitato investigativo ha riferito che a breve verrà effettuata anche un'autopsia per accertare le cause del decesso. Secondo alcune voci, infatti, la morte della ragazza potrebbe essere stata causata da un trauma cranico, a seguito di una rovinosa caduta.

(Credits photo: Instagram/liay5)