Lei 83 anni, lui 44: "Facciamo sesso come il primo giorno!"

Edna e Simon sono una coppia decisamente affiatata... anche sotto le lenzuola. I due hanno 39 anni di differenza e, diversamente da quanto accade più di frequente, in questo caso il più giovane della coppia è lui.

Simon, infatti, ha 44 anni, mentre la sua dolce metà ne ha compiuti 83. Eppure Edna non si sente affatto vecchia, anzi!

In una recente intervista rilasciata al The Sun, i due hanno raccontato: “Abbiamo ancora una vita sessuale completa in camera da letto come ogni altra coppia innamorata. Ci fermiamo anche spesso per strada per darci un bel bacio, perché non mi pesa ciò che potrebbero pensare gli altri”.

A dispetto di chi non credeva che questa unione potesse funzionare, Edna e Simon sono sposati da 14 anni e si dichiarano reciprocamente ancora molti attratti l'uno dall'altra, come due adolescenti: lei gli bacia il collo e gli pizzica il sedere al supermercato, lui le tira la parte posteriore del reggiseno mentre sono in coda alla cassa.

Simon ha raccontato che quando ha conosciuto Edna per lui, che aveva 28 anni e non aveva mai avuto una donna prima, è stato amore a prima vista.

Edna ha raccontato che Simon, affetto dalla sindrome di Asperger, negli ultimi tempi ha avuto alcuni problemi di salute, gli è stato diagnosticato il diabete di tipo 2 e ha subito un trapianto di rene. Ma lei gli è rimasta sempre accanto e si prende cura di lui.

La loro è una vera storia d'amore e entrambi non potrebbero essere più felici.

(Credits photo: thesun.co.uk)