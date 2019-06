Stress da città? A New York arrivano i sacchi da boxe per strada

Sono attaccati ai pali che troviamo per strada e sono utilissimi in caso di stress e tensione accumulata. A New York hanno fatto il loro ingresso i sacchi da box pubblici. Public Punching Bag è il loro nome e sono l'idea di uno studio di design che li ha installati in occasione della New York City Design Week 2019.

Quante volte, camminando in città, abbiamo sentito l'irrefrenabile istinto di urlare perché una macchina ci taglia la strada sulle strisce pedonali o perché, in mezzo alla folla, non si respira. O perché l'autobus non passa mai. O perché gli automobilisti non la smettono di suonare il clacson ogni 3 secondi. Ecco, ora lo stress cittadino si può scaricare con i sacchi da box pubblici... un modo unico per sfogarsi e continuare a camminare per la strada con più calma e tranquillità.

Si tratta solo di un esperimento, ma fino ad ora ha raccolto moltissimi consensi tra i passanti, e sono tantissimi quelli che non hanno resistito e hanno tirato un bel pugno al sacco. "I sacchi da boxe pubblici sono un modo per sfogare le proprie emozioni in modo da sviluppare un approccio verso la collettività più salutare", hanno dichiarato gli ideatori dei Public Punching Bag.

Se dovranno mai arrivare qui in Italia, siamo sicuri che avrebbero un grandissimo successo.