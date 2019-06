Luke Perry: sua figlia condivide delle foto-ricordo e commuove il web

Sophie, la figlia 18enne di Luke Perry, torna a rendere omaggio al suo amato papà pubblicando su Instagram tre dolcissime foto ricordo tratte dal suo album d'infanzia. La didascalia è un messaggio molto semplice: "Ti voglio bene".

La pubblicazione di questi scatti ha commosso il web: tantissimi i like e i commenti. In molti hanno ringraziato la ragazza per aver condiviso questi ricordi preziosi.

Visualizza questo post su Instagram I love you Un post condiviso da Sophie Perry (@lemonperry) in data: 12 Giu 2019 alle ore 12:36 PDT

Ogni volta che si parla di Luke Perry, l'attore diventato celebre grazie all'interpretazione del personaggio di Dylan McKay in "Beverly Hills 90210", non si contano le manifestazioni di affetto e stima da parte di colleghi e fan.

Dopo la scomparsa dell'attore, avvenuta lo scorso 4 marzo a seguito di un ictus, sua figlia Sophie, rientrata negli Stati Uniti per salutare per l'ultima volta il suo papà, aveva fatto ritorno in Africa per proseguire il suo lavoro da volontaria.

La ragazza qualche tempo dopo aveva annunciato l'apertura di una scuola materna in Malawi, nell’Africa orientale, che avrebbe portato il nome del suo amato papà: la “Luke Perry School”.

(Credits photo: Instagram/lemonperry)