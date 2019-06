Malpensa, fermano uomo sospettato di avere ovuli di droga in pancia ma erano fagioli

La prudenza non è mai troppa, come si suol dire, ecco perché gli agenti dell’Aeroporto di Malpensa hanno fermato un turista brasiliano sospettato di essere un corriere della droga. In realtà, i corpi estranei presenti nella sua pancia non erano ovuli di droga come temevano gli agenti, bensì dei semplicissimi fagioli.

A difesa di chi ha effettuato i controlli, però, bisogna dire che tutti gli elementi della situazione erano sospetti: come riporta Varesenews, infatti, il brasiliano innanzitutto era molto nervoso quando è stato fermato; poi aveva un biglietto di ritorno per il Brasile dopo soli 7 giorni; in questa settimana avrebbe soggiornato a Monza ma l’indirizzo fornito risultava inesistente; il suo bagaglio a mano era vuoto e, infine, non solo nessuno lo attendeva al suo arrivo, ma il presunto cugino che avrebbe dovuto ospitarlo era continuamente irreperibile.

Di fronte a questo quadro un po’ insolito, le autorità hanno deciso di fare una radiografia all’uomo ed è proprio così che hanno notato nella sua pancia dei corpi estranei della forma di ovulo di circa un centimetro. A quel punto gli agenti hanno deciso di attendere che questi corpi estranei fossero espulsi dal turista: il giorno dopo una seconda radiografia ha escluso la presenza di altri corpi sospetti, mentre l’esame delle feci ha rivelato che in realtà l’uomo aveva semplicemente mangiato dei fagioli. Di fronte a queste prove, il Tribunale di Busto Arsizio non ha potuto fare altro che liberare il brasiliano.