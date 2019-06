Il figlio di Rocco Siffredi sfila in passerella per la prima volta

Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, è uno studente di ingegneria meccanica ma per il momento ha deciso di prendersi una pausa e di provare a fare il modello. A febbraio ha posato per la prima volta per un servizio fotografico in intimo per la collezione Underwear di Massimo Giorgetti.

Ieri, invece, ha debuttato al Pitti Uomo di Firenze sfilando per MSGM: Leonardo ha percorso sicuro la passerella sotto gli occhi orgogliosi del padre e della madre, Rosa Caracciolo, entrambe presenti in prima fila. Per questa sfilata ha indossato una giacca aperta, un pantalone a righe a vita bassa con l’intimo in vista e alcuni accessori abbinati, come una bandana portata in tasca e una collana lunga.

Nel backstage del Pitti, Leonardo ha poi posato con il padre, che mostra il pollice rivolto verso l’alto in segno di approvazione per la prova affrontata dal figlio. In questo scatto, il giovane ha tolto la giacca e mostra il suo fisico atletico e muscoloso che ha attirato l’attenzione dei presenti. Leonardo si è concesso agli scatti dei fotografi come un vero divo e con grande educazione e professionalità.