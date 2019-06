Uma Thurman è in vacanza a Ischia con il figlio Levon

Sono tanti i divi di Hollywood che scelgono l’Italia come meta per le loro vacanze estive: tra questi c’è anche Uma Thurman che, proprio in questi giorni, si trova a Ischia in compagnia del figlio Levon, nato dal matrimonio con l’attore Ethan Hawke.

È stato proprio il 17enne a rivelare dove sta trascorrendo le vacanze con sua madre: su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto che li ritrae insieme in costume da bagno a bordo del loro yacht.

Come riportato da Repubblica, Uma Thurman sta trascorrendo questi giorni di vacanza tra passeggiate, shopping e cene lussuose, godendosi il relax insieme a suo figlio. L’attrice ha avuto anche un’altra figlia da Hawke, Maya Ray; dopo il divorzio dall’attore, l’interprete di Kill Bill ha iniziato una relazione con il finanziere Arpad Busson con il quale ha avuto una bimba, Luna, che ha 6 anni.