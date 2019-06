Milano, cani e gatti viaggeranno gratis sui mezzi pubblici

A Milano gli animali domestici come cani, gatti e uccellini potranno viaggiare gratis su bus e metrò: finora il regolamento, fatta eccezione per i cani guida, prevedeva il pagamento del biglietto ordinario anche per loro ma, in realtà, questa è forse tra le norme più trasgredite e meno sanzionate di sempre.

Forse anche per quello l’amministrazione locale ha deciso di abolirla in concomitanza con l’aumento del biglietto Atm a 2 euro. Il provvedimento che riguarda gli amici a quattro zampe e che sarà approvato lunedì, è stato firmato dal leghista Gabriele Abbiati con Alessandro De Chirico e Gianluca Comazzi di Forza Italia, con il via libera dell’Assessore alla Mobilità, Marco Granelli, e del capogruppo del Pd, Filippo Barberis.

“È una svolta significativa – ha dichiarato Granelli, come riporta il Corriere - La giunta si è detta favorevole perché gli animali d’affezione fanno parte a tutti gli effetti delle famiglie milanesi che oramai usano i mezzi pubblici non solo per andare al lavoro ma per vivere insieme la città”. “È inaccettabile che cani e gatti debbano pagare un salatissimo biglietto per poter accompagnare i loro padroni nei loro spostamenti – ha detto, invece, Abbiati - La gratuità del biglietto sarebbe di sicuro un incentivo a non lasciare a casa i nostri cuccioli, ma a portarli, com’è giusto che sia, sempre con noi”.

Per Comazzi e De Chirico, invece, questo provvedimento “qualificherebbe Milano come una città all’avanguardia e attenta ai diritti degli animali” e potrebbe per questo “ispirare tanti altri comuni d’Italia” verso un tema importante, spesso messo in secondo piano dalle amministrazioni locali.