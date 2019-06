Un asteroide si sta avvicinando alla Terra: ecco i rischi che corriamo

Il 9 settembre prossimo l’asteroide 2006 QV89 potrebbe schiantarsi contro la Terra. Da molto tempo gli scienziati stanno monitorando la sua traiettoria, e anche se c'è una possibilità su 10mila di impatto, resta comunque un "sorvegliato speciale". A metterlo nella lista dei potenziali rischi per il nostro pianeta è stata l'ESA, l’Agenzia Spaziale Europea.

Un rischio di impatto bassissimo, che non allontana comunque gli esperti dall'osservazione diretta del corpo celeste, la cui grandezza si aggira sui 30 metri. Più o meno come un campo di calcio. Tenere sotto controllo gli oggetti cosmici non vuol dire, però, che ci troviamo di fronte a una catastrofe imminente. Vuol dire che gli scienziati, grazie a sistemi di analisi e controllo più evoluti, studiano i fenomeni cosmici per prevenire situazioni pericolose che potrebbero verificarsi. L'inserimento dell’asteroide 2006 QV89 nella lista degli oggetti rischiosi per la nostra umanità, non coincide con una reale minaccia, perché in questa lista non ci vanno solo gli oggetti con possibilità zero.

109 metri di lunghezza per 48.5 di larghezza e oltre a 40 metri di diametro, il sasso cosmico il prossimo settembre arriverà alla distanza minima dalla Terra: ovvero 6,7 milioni di chilometri.

Un asteroide che si schianta sul nostro pianeta è forse una delle paure più grandi e recondite dell'umanità. I rischi ci sono, ma gli esperti assicurano che la scienza negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in fatto di individuazione delle minacce e prevenzione in caso di pericolo.