Motoscafo gonfiabile: per una tintarella di lusso (ma a buon mercato)

Quest'estate ti piacerebbe prendere il sole come un vip sdraiato su uno yacht ancorato a poche bracciate dalla riva... ma le tue finanze non te lo permettono?

Nessun problema: c'è "Bay breeze boat party island", il motoscafo gonfiabile a grandezza naturale perfetto per tutti coloro che desiderano una tintarella di lusso (ma a buon mercato).

A bordo possono salire fino a sei persone, sono disponibili 8 portabicchieri e c'è perfino un sistema per raffreddare le bevande. Inoltre si può aggiungere anche una panchina (gonfiabile, ovviamente).

Lungo 6 metri per 3 di larghezza: questo imperdibile gonfiabile è un po' impegnativo da trasportare (pesa circa 60 chili), ma si gonfia in meno di 20 minuti! E poi, cosa ancora più rilevante, è decisamente più economico di un vero motoscafo: costa infatti poco meno di 280 dollari ed è in vendita su Amazon.

Altro che classici lettini e gonfiabili a forma di fenicottero, quest'estate con questo motoscafo gonfiabile farete invidia a tutta la spiaggia!