David Hasselhoff fermato sull'A21 scatta un selfie con gli agenti

Qualche giorno fa due agenti della Polizia Stradale hanno fermato per un normale controllo un'automobile che percorreva il tratto della A21 in zona Cremona. Ma di normale c'era ben poco, perché nella vettura c'era David Hasselhoff.

Dopo aver verificato che era tutto in regola, gli agenti non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di scattare una foto con il loro idolo, il mitico interprete di “Michael Knight” di Supercar!

La foto è stata pubblicata dalla Polizia di Stato, ma anche l'attore americano ha voluto condividere lo scatto sul suo profilo Instagram, commentando così la foto: “Mi hanno trascinato fuori ma volevano solo una foto con quello che hanno detto essere il loro eroe: la vita è bella!”

David Hasselhoff è in Italia per per partecipare al Gumball 3000, un rally-reality di beneficenza di 3mila miglia, che quest'anno è organizzato in 5 tappe (una delle quali nel nostro Paese). L'attore ha approfittato di questo viaggio di lavoro per visitare anche la Puglia, dove si è fatto scattare qualche foto in versione “Mitch Buchannon” di Baywatch!

(Credits photo: Instagram/davidhasselhoff)