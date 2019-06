"I love my vagina": a Milano apre il primo negozio dedicato... a lei

Lo scorso 28 maggio, proprio in occasione della "Giornata internazionale per l'igiene mestruale", a Milano in via Stoppani ha aperto il primo negozio interamente dedicato all'intimità femminile.

Si tratta della "Bottega della Luna", un negozietto che si fa notare per l'insegna rossa al neon che dichiara subito e senza tabù: "I love my Vagina".

Tra gli scaffali del negozio si trova tutto ciò che riguarda l'intimità della donna: dagli assorbenti compostabili in cotone biologico alle coppette mestruali, dai detergenti intimi a Ph differenziato agli assorbenti dedicati alle giovanissime che si trovano ad avere a che fare con il primo ciclo.

Ma non è tutto: ci sono anche delle vere e proprie guide per aiutare i genitori a trattare i temi più delicati con le proprie figlie adolescenti e non mancano anche i sex toys, per il piacere femminile.

Nonostante il negozietto sia stato inaugurato soltanto qualche giorno fa, però, il team vanta una lunga esperienza nel settore.

Già nel 2003, infatti, la società operava attraverso il sito web e l'e-commerce e può vantare di essere stata la prima a portare in Italia la coppetta mestruale Mooncup (che ha scatenato, tra l'altro, la diatriba tra Pd e Movimento 5 stelle sull'Iva degli assorbenti e sull'uso delle coppette).

(Credits photo: Facebook/labottegadellaluna.it)