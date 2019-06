Giulia De Lellis corre da Andrea Iannone al MotoGp della Catalogna

Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra essere vero amore. I due sono stati paparazzati (un'altra volta) insieme al MotoGp della Catologna. Giulia, quindi, avrebbe raggiunto il suo Andrea... e insieme a lei c'era anche il fratello Peppe. Vuol dire che sono già passati alle presentazioni in famiglia? Ma non finisce qui. L'ex di Belen in una storia su Instagram, ha pubblicato una foto che ritrae la De Lellis con il fratellone... abbracciati teneramente. E nella didascalia ha scritto: "Brothers Love".

La coppia sembra affiatata, ma ancora non c'è stata la notizia ufficiale. Siamo sicuri ormai che il bel motociclista abbia dimenticato la sua ex... una ex scomoda, vista la sua bellezza. E lei, dal canto suo, ha definitivamente archiviato la storia con Andrea Damante, conosciuto nel salotto di Maria De Filippi.

A quanto riportano i magazine di gossip, sarebbe stato Iannone a fare una corte spietata alla De Lellis. Le ha chiesto il numero di telefono e ha cominciato a chiederle di uscire. Quando lei ha chiuso la love story con Damante, si sarebbe arresa al fascino del pilota.

A quanto pare, il fratello Peppe sarebbe un appassionato di moto. Ed è per questo motivo che la ragazza avrebbe accettato l'invito di Andrea, portando con sé anche il fratello.