Le donne single sono felici, gli uomini meno: la ricerca

Secondo una ricerca condotta in Inghilterra dalla società Mintel, le donne single sarebbero più felici. Al contrario, i maschietti soffrirebbero di più la solitudine. Scendendo nel dettaglio dei dati, il 75% del gentil sesso senza un uomo ha dichiarato di non aver fatto nulla per trovare un compagno nell'ultimo anno (nei maschi la percentuale è del 70%). E nel 61% dei casi, queste donne hanno detto di essere felici così. Solo il 49% del sesso forte, invece, ha ammesso di stare meglio senza una donna al proprio fianco.

Questi risultati vanno contro quello che abbiamo sempre pensato delle femminucce single. L'immaginario che vede la donna sposata con figli, che accudisce il focolare, realizzata è ormai una storia lontana. Ma perché questo cambiamento di rotta? Le donne oggi si sentono più indipendenti, e una relazione fissa per loro potrebbe voler dire un carico di lavoro, sia fisico che emotivo, maggiore. Dall'altra parte, gli uomini accompagnati faticano meno.

Ma non finisce qui: le donne sole non sono vittime di inutili gelosie. Sono più socievoli e intraprendono relazioni di amicizia con più facilità. Tutto questo è per loro motivo di felicità. Secondo Paul Dolan, professore e autore del libro "Happy Ever After", per gli uomini sposarsi vuol dire avere meno problemi. Per le donne, invece, è l'opposto.

E dove lo mettiamo il sesso? Seguendo un'altra ricerca condotta da un gruppo di psicologi e sessuologi americani delle Università di San Diego e della Florida, le donne single lo fanno più e meglio. Insomma, le "zitelle" non sono più tristi e sole... stanno prendendo sempre più il potere della situazione e sono felici della vita che conducono.