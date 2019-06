Polonia, ubriaco ruba un carro armato sovietico e gira per la città seminando il panico

A Pajęczno, una cittadina in provincia di Lodz, in Polonia, i residenti hanno vissuto attimi di panico nella notte tra il 15 e il 16 giugno: i cittadini dalle finestre hanno infatti visto sfilare per le strade della città un vecchio carro armato sovietico, un T-55 che li ha messi subito tutti in allarme.

Le autorità sono state subito allertate e hanno raggiunto il mezzo militare bloccandone il passaggio: a guidarlo era l’autista del camion che avrebbe dovuto trasportare il carro armato in un museo. A causa di un guasto all’autorimorchio, però, il camion e il carro armato che trasportava sono rimasti bloccati nella cittadina polacca. È proprio lì che l’autista ha trascorso la serata, probabilmente alzando un po’ troppo il gomito: e così, da ubriaco, si è messo alla guida del mezzo militare risalente a circa 60 anni fa, seminando il panico tra i residenti.

Per la sua bravata, l’uomo è stato arrestato e adesso rischia fino a 8 anni di carcere per guida in stato d’ebbrezza e “condotta potenzialmente disastrosa”: l’uomo aveva ormai raggiunto il centro della cittadina ed è proprio lì che la Polizia lo ha trovato, in piedi sul mezzo vicino alla torretta e completamente ubriaco. Tra l’altro, il carro armato non aveva l’assicurazione e l’uomo non era in possesso della patente adatta a guidarlo, elementi che hanno aggravato la sua posizione; in attesa di essere trasportato nel museo, il veicolo è stato parcheggiato in un deposito, ovviamente a spese dell’autista.