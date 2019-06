Platini arrestato per corruzione sull'assegnazione dei Mondiali 2022 al Quatar

Uno dei più grandi calciatori al mondo, un atleta che con le sue prodezze ci ha fatto emozionare, ex campione della Juventus, nonché Presidente delle Uefa dal 2007 al 2015, in questo momento si trova in stato di fermo in caserma a Nanterre, nord-ovest di Parigi. Stiamo parlando di Michel Platini. Secondo quanto riportano i media francesi, Platini sarebbe indagato per corruzione relativamente all’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar, che si terranno nel 2022.

Il caso in questione fu sollevato già nel 2014 e ad alzare il polverone fu il magazine inglese "The Sunday Times". A quanto pare, lo sceicco del Quatar Mohamed bin Hammam, dal 2008 al 2011, avrebbe passato al campione di calcio - e non solo a lui - una serie di cospicue mazzette. Il suo intento era quello di far vincere la Coppa del Mondo al suo Paese. Nel 2010 poi dalla Fifa di Zurigo arriva la notizia che i mondiali 2022 sono stati assegnati proprio al Quatar.

Un mare di polemiche ha travolto tutto il mondo del pallone, tanto che la Federazione Nazionale di Calcio ha aperto un'indagine per scoprire cosa ci fosse veramente sotto.

Al momento ancora non si conoscono i dettagli degli addebiti a carico dell'ex calciatore francese. Sappiamo solo che si trova in stato di fermo a Parigi da questa mattina.