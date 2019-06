Ecco perché il Principe Filippo disse ad Harry: “Le attrici non si sposano”

Una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe rivelato a Fox News che, quando la storia tra Harry e Meghan ha cominciato a farsi seria, qualcuno avrebbe provato a far ragionare il principe innamorato.

Tra questi ci sarebbe stato anche il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II e amatissimo nonno di Harry. Secondo le fonti il principe avrebbe messo in guardia il nipote, affermando: "Le attrici si frequentano, non si sposano".

Come è sotto gli occhi di tutti, il consiglio del nonno è stato beatamente ignorato insieme a quelli di tutti gli altri che hanno provato a metterci bocca. Infatti Harry è felicemente sposato con Meghan, oltre ad essere padre del piccolo Archie.

Ma perché il Principe Filippo è così scettico nei confronti dell'ex protagonista della serie tv Suits, Meghan Markle?

Lo scetticismo di Filippo potrebbe derivare dalla brutta esperienza personale vissuta da bambino.

Suo padre, il principe Andrea di Grecia, abbandonò la famiglia e suo figlio (che all'epoca aveva 8 anni) per la sua amante, l'attrice Andrée Lafayette, nome d’arte di Andrée Godard.

Per lei il padre dilapidò l'intero patrimonio di circa 600mila sterline, lasciandogli in eredità solo debiti e pochi oggetti personali di scarso valore. La sua amante, al contrario, continuò a vivere fino alla sua morte tra l'appartamento a Parigi ed una casa in campagna.

Va comunque detto che non tutte le storie hanno lo stesso finale...

