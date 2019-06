Bimbo di 3 anni distrugge un'opera d'arte da 50mila euro all'Art Basel

Portare un bambino di tre anni ad una mostra d'arte non è proprio una buona idea. Sicuramente adesso lo avrà capito anche la madre del bimbo che nei giorni scorsi ha distrutto un'opera da 50mila euro esposta alla Art Basel, una delle fiere d’arte contemporanea più importanti al mondo.

L'opera in questione era stata realizzata nel 2000 dall’artista tedesca Katharina Fritsch ed era intitolata "Fliege" (che in tedesco significa "mosca"). L'opera, che effettivamente rappresenta una mosca di circa 30 centimetri, si trovava poggiata su una base presso lo stand della galleria statunitense Matthew Marks.

Il bambino deve averla trovata molto strana e alla sua vista non ha resistito alla tentazione di saltare fuori dal passeggino e correre verso l'installazione, che è caduta rovinosamente.

La madre "distratta" non si è accorta di nulla, se non quando era ormai troppo tardi. A farle notare il misfatto ci ha pensato però il personale del museo che, constatata l'entità del danno, non ha potuto fare altro che presentarle una parcella di 56mila franchi svizzeri, circa 50mila euro (l'intero valore dell'opera).

Qualcuno ha precisato che le è andata fin troppo bene, visto che la fiera ospitava anche pezzi ben più costosi.

Forse per la prossima occasione le converrà assumere una babysitter.

(Credits photo: artnet.de)