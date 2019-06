Francesca Fioretti in viaggio con la figlia: il dolce sorriso dopo la morte di Astori

Riparte dalla figlia Francesca Fioretti. A un anno dalla morte di Davide Astori, la donna va in Giordania con la piccola Vittoria, un viaggio che prima ancora di essere fisico, è dell'anima. Per testimoniare questo momento dolcissimo, Francesca posta una foto sui social, dove la vediamo sorridente con la bimba in braccio, mentre si appresta ad entrare nella città di Petra.

"Viaggiare con i bimbi piccoli è impossibile! Falsissimo, i limiti li poniamo solo noi!", questa la didascalia della foto.

Lo scatto commuove il web... soprattutto per quel sorriso così tenero e sincero. Il 4 marzo dello scorso anno, Francesca ha dovuto affrontare il dolore più grande, la perdita prematura e inaspettata del suo compagno di vita. Un compagno che amava profondamente e dal quale ha avuto il bene più prezioso oggi per lei, la figlia.

Subito dopo la morte di Davide Astori, la Fioretti aveva paura di non farcela. Era terrorizzata, soprattutto, per Vittoria. Sarebbe riuscita a dare l'amore e l'attenzione di cui una bimba così piccola necessitava? Come poteva andare avanti con un dolore così forte nel cuore? Francesca ce la sta mettendo tutta per ripartire, per costruirsi una nuova esistenza, con la consapevolezza che Davide ci sarà sempre. E questo scatto è la testimonianza che ci sta riuscendo.