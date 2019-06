Arriva la coperta per trasformare tuo figlio in un delizioso burrito

Tra gadget e accessori imperdibili non poteva mancare la copertina felpata pensata per avvolgere il bimbo e trasformarlo in un delizioso burrito a grandezza naturale!

I bambini sono così carini che a volte viene voglia di mordicchiarli tutti? Con questa copertina l'effetto sarà decisamente assicurato. E si potranno scattare delle foto perfette...

Inoltre si tratta di una copertina felpata che protegge i bimbi dal freddo, ma che può essere utilizzata anche in primavera perché è realizzata in materiale traspirante. Il set, ideale per bambini fino a 4 mesi di età, comprende anche un carinissimo cappellino coordinato.

Visualizza questo post su Instagram Happy Halloween from our little burrito! #2weeks Un post condiviso da lauramarie427 (@lauramarie427) in data: 31 Ott 2016 alle ore 1:53 PDT

In tantissimi hanno apprezzato il prodotto, che è disponibile su Amazon al costo di soli 15 dollari. Infatti molti genitori soddisfatti non hanno esitato a condividere sui social la foto del proprio bebé in versione burrito.

E per chi non ha un bambino? A quanto pare qualcuno ha pensato di utilizzare questo dolcissimo set... per il proprio amico a 4 zampe.

Infine, anche gli adulti possono avere la propria coperta burrito: la tortilla grande può essere vostra per soli 59,99 dollari, ma il guacamole non è incluso!

Ovviamente il popolo del web è letteralmente impazzito per questa adorabile coperta e ha inondato i social di fantastiche foto con gli hashtag #burritoblanket e #tortillablanket!

(Credits photo: Amazon)