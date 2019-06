Aurora Ramazzotti e i siparietti al mare con Michelle

È tempo di mare, sole e tanto divertimento per Aurora Ramazzotti, che si diverte in Versilia con mamma Michelle Hunziker e il fidanzato Goffredo Cerza. Tutto viene testimoniato con una serie di storie su Instagram. Ed ecco che vediamo la ragazza che si rende protagonista di simpatici siparietti in spiaggia, mentre il fidanzato fa la parte del fotografo e le scatta foto in tutte le pose. Lo strambo shooting si colora di ironia grazie ai commenti, che vengono messi come fumetti sugli scatti. "Ma chi me lo ha fatto fare? Questa si crede Emrata", dice lui. E lei risponde: "Allora ti devi mettere lì perché a luce è top".

Oltre che bella, e con un fisico mozzafiato, la figlia di Michelle è anche molto autoironica. E tra una foto e l'altra, svela una grande verità... quella che per fare scatti perfetti da postare sui social ci vuole tanto impegno e soprattutto bisogna fare tante prove. Ecco alcune immagini.

Non mancano le foto con la mamma e anche in questo caso l'ironia è la protagonista. Ecco come recita la didascalia che accompagna lo scatto: "In questa foto due svizzere in trasferta che ci credono molto e che, nonostante non sia prevista una parvenza di sole, si spostano solo ed esclusivamente con bandana e cappellino causa allergia solare".