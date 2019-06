Courtney Cox festeggia con le amiche di "Friends": fan in delirio

Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow sono apparse insieme in un selfie pubblicato dalla Cox sul suo profilo Instagram. L'occasione dell'incontro è stata una cena a Los Angeles organizzata per festeggiare il 55esimo compleanno dell'attrice che, nella celebre e amatissima serie tv "Friends" interpretava Monica.

In realtà l'incontro delle tre ex colleghe non è una novità. Infatti, a distanza di 25 anni dalla messa in onda della prima puntata della fortunata serie, le tre attrici sono rimaste grandi amiche e hanno continuato a frequentarsi anche fuori dal set.

Lo testimonia anche la didascalia pubblicata a corredo dello scatto: «Quanto sono fortunata a poter festeggiare il compleanno con queste due? Vi voglio bene ragazze, davvero tanto», ha scritto la festeggiata.

Il post ha fatto letteralmente impazzire i fan della serie, guadagnando in poco tempo quasi 2 milioni di like e tantissimi commenti, soprattutto di chi spera ancora in un revival (come per Beverly Hills 90210).

E se Jennifer non ha risposto a colpi di post (ma solo perché non ha un profilo social), subito è arrivata anche la replica di Lisa Kudrow: «Vi adoro. Ricordati che sarò sempre più vecchia di te».

In una intervista Jennifer, pur amando la discrezione, sull'amica Courtney ha confessato: «Ho dormito nella sua stanza per gli ospiti diverse volte. Senza svelarvi troppo della mia vita privata, quello che posso dire è che lei c’è sempre stata per me».

Va ricordato infatti che la Cox è stata damigella alle nozze di Jennifer con Justin Theroux. E che la stessa Jennifer attende di ricambiare, in caso di nozze dell'amica.

Anche Monica aveva commentato la loro amicizia qualche tempo fa, rivelando: «Ci divertiamo molto, ridiamo, siamo inseparabili ed è grandioso».

(Credits photo: Instagram/courtneycoxofficial)