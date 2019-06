I possibili concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip: ci sarà anche Cicciolina?

Fervono i preparativi per la prossima attesissima edizione del Grande Fratello Vip e la produzione sta vagliando i nomi dei possibili inquilini della casa di Cinecittà per regalare al pubblico un'edizione decisamente scoppiettante.

E le prime indiscrezioni fanno certamente ben sperare! Il Divino Otelma e Cicciolina, infatti,sarebbero già ad un passo dalla conferma ufficiale. Entrambi, intervistati recentemente, hanno dichiarato di essere interessati alla proposta.

Ma quali sono gli altri nomi? A quanto pare Giucas Casella era stato contattato, ma avrebbe declinato l'invito. Interessata alla partecipazione sarebbe invece la cantante Donatella Milani, recentemente al centro della cronaca per una furiosa lite in diretta con la Rettore.

Spuntano inoltre il nome di Marco Bellavia, noto ai nostalgici degli anni '80 per la sua conduzione del programma per bambini Bim Bum Bam (ma sparito dalla tv ormai dal 2002), quello della ex tronista Sara Affi Fella, che aveva fatto scandalo per le bugie raccontate a pubblico e redazione pur di partecipare al programma di Maria De Filippi, e quello di Anna Tedesco, ex tronista Over di Uomini e Donne.

Riusciranno ad entrare tutti nella casa più spiata d'italia? Attendiamo conferme!