Max Pezzali, in arrivo il singolo estivo “Welcome to Miami (South Beach)”

Domani, venerdì 21 giugno, uscirà il singolo estivo di Max Pezzali: si intitola “Welcome to Miami (South Beach)” e anticiperà il nuovo album di inediti. Lo ha annunciato lo stesso cantante con un post su Instagram, nel quale ha pubblicato la copertina del singolo, che evoca le spiagge di Miami in pieno stile americano.

“Volevo raccontare – ha spiegato il cantante - il punto di vista dell’italiano che, insieme a centinaia di connazionali, invade le spiagge di Miami Beach alla ricerca del paradiso perduto”. Anche il brano di Max Pezzali si candida quindi a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2019: affrontando il tema del viaggio, il cantante vuole dunque raccontare di quelle spiagge che tanti sognano e tanti altri riescono a visitare, quelle della Florida.

Il singolo estivo è solo la prima novità che riguarda l’ex leader degli 883: molto presto, infatti, arriverà il suo nuovo album e si presuppone che in seguito verrà organizzato anche un tour.