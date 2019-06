Ecco il must have dell'estate: il materassino a forma di melanzana

Quest'anno mettiamo da parte unicorni e fenicotteri. Il materassino gonfiabile più trendy del momento è a forma di melanzana ed è palesemente ispirato all'amatissima emoji di WhatsApp, con tanto di ciuffo verde!

Si può sfoggiare in piscina o al mare: quel che è certo è che con questo materassino non si passerà inosservati.

Oltre ad essere simpaticissimo e decisamente originale, questo materassino si differenzia dagli altri anche per la particolare struttura che lo rende comodissimo. Infatti, a differenza dei classici materassini, la parte centrale di questa "melanzana emoji" è fatta in maglia di rete, quindi permette a chi lo utilizza di restare a contatto con l'acqua e di non soffrire il caldo.

Ma dove si trova? Il materassino melanzana è disponibile su Amazon. Le proposte sono diverse a partire da 25 euro. Va precisato che grazie alle sue dimensioni (270x110cm) è perfetto per adulti e bambini. La confezione contiene anche una pompa ad aria manuale che consente di gonfiarlo in pochi minuti e senza sforzi.

Pronti a fare invidia a tutti con il nuovo materassino gonfiabile a forma di melanzana?

(Credits photo: Amazon)