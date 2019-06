Isola greca cerca residenti per 500 euro al mese per 3 anni

L'isola di Anticitera in Grecia, nel cuore del Mar Mediterraneo, si sta spopolando. Gli abitanti sono appena 40, di cui solo 3 bambini. Da qui, i residenti hanno deciso di lanciare un appello per far arrivare in questo splendido fazzoletto di terra, più famiglie possibili. Ecco l'idea: una casa, un pezzo di terra e 500 euro al mese per 3 anni. È così che l'isola greca spera di attirare a sé tante persone.

La campagna di ripopolamento di Anticitera ha già fatto il giro del mondo. Scogliere a picco sul mare, acqua trasparente, paesaggi mozzafiato lontani dal caos che siamo abituati a vedere in città. Questo angolo di cielo è davvero paradisiaco. Allora perché l'isola è praticamente deserta? Molti dei suoi abitanti, nel tempo, sono andati via per cercare fortuna altrove, la crisi economica era schiacciante e molte famiglie non riuscivano ad arrivare a fine mese. È così che sono rimaste solo 40 anime.

Situata a sud del Peloponneso, l'isola si trova vicino a Creta e mostra il vero volto della Grecia. Quello lontano dal turismo di massa, quello dove la natura si fonde alla perfezione con la pace interiore. Selvaggia, ricca, affascinante, Anticitera è, insomma, il luogo perfetto in cui vivere.

Lo scopo dell'appello è quello di ridare nuova vita a questo posto magnifico. La proposta è allettante soprattutto per pescatori, allevatori, costruttori e panettieri, ovvero per mestieri che possono garantire un reddito alle famiglie che vorranno trasferirsi.