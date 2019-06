Emiliano Sala: indagato un uomo di 64 anni per omicidio colposo

Ci sono delle novità sul caso dell'incidente aereo avvenuto sul Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, quello stesso incidente che portò via il calciatore Emiliano Sala. Secondo quanto riporta la BBC, è stato arrestato un uomo di 64 anni per omicidio colposo. Le autorità locali fanno sapere che ora è stato momentaneamente rilasciato e che sta collaborando con la giustizia.

Ecco le dichiarazioni di un ispettore della polizia di Dorset: "Come risultato delle nostre ricerche abbiamo arrestato un uomo di 64 anni dall'area del North Yorkshire con l'accusa di omicidio colposo. Sta collaborando ed è stato rilasciato, ma rimane sotto inchiesta". Non è chiaro quale sia il coinvolgimento dell'uomo - di cui non è stata rivelata l'identità - in merito alla tragedia. Gli agenti stanno indagando e non si hanno ulteriori dettagli.

La morte di Emiliano ha sconvolto il mondo intero. Il calciatore si trovava su quel volo per iniziare la sua avventura con il Cardiff. Sala era stato in Francia per salutare la sua vecchia squadra. Le operazioni di soccorso e recupero del corpo si erano mostrate fin da subito difficili. Solo dopo alcune settimane, infatti, è stato ritrovato il corpo senza vita di Sala. Mentre quello del pilota Dave Ibbotson non è mai stato rinvenuto.

Le famiglie delle vittime sono state informate circa l'arresto e nei prossimi giorni si avranno degli aggiornamenti.