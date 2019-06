Ritrovate migliaia di foto inedite di Ground Zero in un mercatino dell'usato

I mercatini dell'usato possono nascondere dei veri e propri tesori. Questo è quello che successo qualche giorno fa, quando è stato acquistato un pacco di CD-Rom contenente migliaia di foto inedite di Ground Zero, all'alba dell'attacco alle Torri Gemelle. L'11 settembre del 2001 è una data che nessuno di noi dimenticherà mai e gli scatti rinvenuti narrano tutto lo sgomento e la paura provati all'epoca.

Ci sono immagini delle macerie e dei soccorsi impegnati nelle loro operazioni. Non mancano quelle dei palazzi circostanti, caduti anche loro e dei primi altarini sorti per la commemorazione delle vittime. Ci sono anche scatti dell'interno degli uffici che non sono stati completamente rasi al suolo. Un tragedia che ha sconvolto il mondo intero e che oggi rivive più che mai attraverso queste foto.

Molti degli scatti ritrovati sono stati pubblicati su Flickr, con l'intento di cercarne gli autori. Nell'attentato alle Torri Gemelle morirono 2996 persone e i feriti furono oltre 6000. È ricordato come l'attacco terroristico più grave dell'età contemporanea.