Avvelena i genitori perché staccano il WiFi: succede in Thailandia

Sisaket, Thailandia. Sak Duanjan ha 29 anni, vive ancora a casa con la famiglia e ama giocare ai videogame. Ma la sua non è una passione normale, è più un'ossessione. È per questo motivo che, dopo l'ennesimo episodio sgradevole, i genitori decidono di staccare la WiFi in modo che il ragazzo non possa più collegarsi a internet e giocare. Ma la reazione del 29enne è stata tragica.

Quella sera Sak rientrò a casa molto tardi, completamente ubriaco. Invece di andare a dormire, iniziò a giocare a un videogioco a volume altissimo. I genitori si svegliarono ed esausti dei comportamenti del figlio, decisero di staccare la WiFi di casa. In questo modo il 29enne non avrebbe più potuto collegarsi online e avrebbe smesso di tenere gli occhi incollati allo schermo.

Ma la reazione del giovane non è stata quella sperata dai genitori. Prima ha aggredito il patrigno, che si è difendo alzandogli le mani. Poi, non contento, è uscito e ha buttato del pesticida nella riserva idrica della sua abitazione. In questo l'acqua sarebbe stata contaminata e avrebbe avvelenato i genitori.

Per fortuna, la madre si è accorta degli strani spostamenti dei figlio, ha controllato l'acqua e ha capito subito che era stata avvelenata. Chiamata la Polizia, il ragazzo ha ammesso tutto, ha detto che era molto arrabbiato per via del WiFi interrotto. Ora Sak è stato portato in un centro di recupero, dove sarà seguito e curato per problemi di gestione della rabbia.