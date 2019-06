A Milano una griglia di 40 metri di arrosticini

La sfida vedrà schierati l'Abruzzo con i suoi arrosticini contro la Puglia con le sue bombette. Il campo di battaglia sarà una griglia rovente lunga ben 40 metri.

Parliamo del "Bombette vs Arrosticini Festival 2019", l'attesissima sfida culinaria a colpi di prelibatezze e specialità salentine e abruzzesi che si svolgerà dal 19 al 21 luglio all'ippodromo di San Siro, a Milano.

Ma non è tutto. Gli organizzatori dell'evento promettono di offrire ancora di più. Ci saranno infatti anche diverse specialità di cucina tradizionale, con un'offerta dedicata anche a chi predilige una cucina vegetariana e vegana.

Inoltre saranno disponibili tante birre selezionate, ci sarà un'aree relax, tanto intrattenimento e molto altro.

Il Festival, per cui è previsto l'ingresso gratuito da via Diomede, si terrà dal 19 al 21 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 00.30.

Non resta che segnare l'appuntamento in agenda per non perdersi questa gustosissima sfida!