A 83 anni fa l’esame di terza media: “Voglio che i miei nipoti siano orgogliosi di me”

Domenico Di Bartolomeo è un nonno di 83 anni di Bari che quest’anno ha deciso di affrontare quella che per lui era una grande prova: gli esami di terza media. Come riporta Repubblica, l’uomo ha deciso di fare gli esami grazie al sostegno e all’incoraggiamento dei nipoti e all’idea di poter leggere loro delle favole: “La sera leggiamo insieme delle storie e mi piace l’idea che ora siano orgogliosi di me e dei miei miglioramenti. I bimbi di oggi sono tutti peperini e io non voglio essere da meno – ha raccontato Domenico – Sono orgoglioso di sentirmi dire che sto migliorando nella pronuncia e coi verbi: non sarò diventato un professionista, ma almeno ora mi difendo”.

L’uomo ha poi ricordato che ai suoi tempi la scuola era molto diversa da quella di oggi: “Alla mia epoca si stava in quattro in un banco e si usava un calamaio al posto delle penne”.

Nell’ultimo anno Domenico si è messo sui libri e ha studiato matematica, scienze, francese e tecnologia per prepararsi agli esami: “Non mi andava di passare tutte le sere a giocare a carte con gli amici – ha spiegato - Ecco perché ho cominciato a studiare, quasi come un capriccio. Poi mi sono affezionato alla classe e alle insegnanti, che si sono dimostrate davvero comprensive”.